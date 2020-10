Quentin, un des visages emblématiques du combat pour la polyarthrite

Quentin arthrite juvénile - la grande soirée Cap 48 - 11/10/2020 Quentin a développé de l’arthrite juvénile une maladie chronique qui touche les articulations dès l'âge de 6 mois. Il nous a rendu visite à plusieurs reprises lors de nos grandes soirées CAP48. On revoit son portrait et on le retrouve chez lui, il a 21 ans aujourd’hui.