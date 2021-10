Leslie et Sherley, apprendre à grandir en maison d’accueil

Lorsque le papa de Leslie et Shirley a dû prendre la difficile décision de placer ses enfants dans une maison d’accueil, son cœur s’est noué.

En effet, cela n’était pas par choix mais par obligation car son métier ne lui permettait pas de garder ses filles auprès de lui et son ex-compagne avait été déclarée par le juge comme "inapte" à garder ses enfants.



Mais le cœur de ce papa tourmenté s’est allégé lorsqu’il a vu le cadre dans lequel évoluaient ses deux filles.

L’hacienda est en effet une maison d’accueil qui prend extrêmement bien en charge les enfants qui arrivent chez eux.

Cela a permis à Leslie et Shirley de se construire une nouvelle famille, de bons souvenirs et un avenir meilleur.



Aujourd’hui, les deux sœurs vivent enfin avec leur papa qui a pu acheter un appartement.



Revivez ce témoignage touchant qui a marqué cette Grande soirée CAP48.