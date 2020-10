Les Super Nanas ont réservé de belles surprises à ceux qui font le succès de CAP48

Michel et le défi des 100 kms avec Fanny Jandrain - la grande soirée Cap48 - 11/10/2020 Michel a subi une double amputation à la suite d'un accident et veut témoigner que le défi des 100 kms est à la portée de tous. C'est donc avec ses prothèses et sur la piste d'athlétisme de Soignies qu’il a réalisé le défi en parcourant environ 5 kms par jour. Cette année en effet, le concept des 100 kms était différent, il était nécessaire de se faire parrainer afin de pouvoir s’inscrire pour réaliser un défi connecté, à son rythme. Fanny a tenu à féliciter Michel pour son exploit.