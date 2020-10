Les artistes de la grande soirée de CAP48 ont mis le feu au studio

La grande soirée de CAP48 a rassemblé de grands noms de la chanson dans le studio cette année. Ils étaient 5 ce dimanche à témoigner de leur soutien en musique : Louane, Amir, Patrick Fiori et nos 2 coachs de The Voice, Loïc Nottet et Typh Barrow.

Amir " La fête ". C’est un titre aux ambiances orientales, et on ne peut plus adapté à la soirée que nous a proposé Amir, finaliste de la 3ème saison de The Voice, mais aussi sa participation à l’Eurovision en 2016. Un hymne écrit pour célébrer, entre autres, la fin du confinement.

Patrick Fiori " Un air de famille ". Il sort de la finale de " The Voice kids " et est également occupé cette année par la sortie de son 11ème album, mais aussi par les journées de tournage de son premier film. Il nous a livré le titre phare de son nouvel album.

Typh Barrow " Colour ". La coach de " The Voice ", deux fois disque d’or était déjà présente l’année dernière et nous avait émus avec sa chanson " Imagine " accompagnée d’enfants malentendants. Cette année, en plus de sa très belle prestation avec Florent, danseur en chaise, et de Jérôme, elle nous a offert " Colour " extrait de son album " Aloha ", un titre funky qu’elle interprète avec sa voix unique et qui raconte les origines et la différence.

Louane " Donne-moi ton cœur ". La jeune maman de 23 ans, est une fidèle de Cap48. Elle était déjà venue il y a 2 ans . Révélée par The Voice en 2013, César du meilleur espoir feminin pour le film “la famille bélier” en 2015, “révélation de l’année“ aux victoires de la musique en 2016, elle nous revient avec un titre écrit par notre rappeur Damso. Un mélange de ce qu’était sa vie avant le succès et ce qu’il a changé dans son quotidien.

Loïc Nottet " Mr/Mme ". Il occupera le siège de " The Voice ",en tant que coach cette année, et a ému le public avec cette chanson confession, lors de sa prestation dans " Rendez-vous grand place " en septembre dernier. C’est la première fois qu’il chante en français sur un titre, accompagné ici de 2 danseurs. Un titre extrait de son 2ème album " Sillygomania ", disque d’or en Belgique.

Grâce à votre générosité, 2020 est l’année de la solidarité! Vous pouvez continuer à faire un don sur CAP48.be