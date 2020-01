Le défi des 100km de CAP48 : Ils l'ont fait !

L'arrivée des 100km CAP48 - La Grande Soirée Cap 48 - 13/10/2019 Cette année encore, des journalistes, quidams et personnalités de la RTBF ont parcouru les 100km de CAP48 afin de récolter des fonds pour l'opération de solidarité. Durant la soirée, les marcheurs ont terminé leur mission sur le plateau de Cap 48. Parmi eux, des personnalités de la RTBF, des personnes dont l'opération leur tienne à cœur et même Maud, la grande gagnante de Koh Lanta 2019 ! Des personnes courageuses qui se sont dépassées pour la bonne cause !