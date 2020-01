Le programme de la grande soirée Cap 48 de ce 13 octobre

Plus

Cette émission vient clôturer plus d'un mois de sensibilisation, de dons et de mobilisation. La Grande Soirée de solidarité pour l'opération Cap 48 se déroule ce dimanche 13 octobre dès 20h20 en direct sur La Une. Jean-Louis Lahaye et Anne-Laure Macq seront aux commandes de ce prime spécial. Découvrez le programme de cette soirée de solidarité.

Kev Adams, le parrain de cette édition Kev Adams, parrain de Cap 48 - © Tous droits réservés Cette année, c'est l'acteur et humoriste Kev Adams qui nous fait l'honneur d'être le parrain de la soirée, ensemble avec Anne-Laure Macq, Jean-Louis Lahaye et tous leurs invités, ils tenteront de faire exploser le compteur de dons ! Le célèbre humoriste actuellement en tournée pour fêter ses 10 ans, sera sur le plateau de Cap 48 pour soutenir ceux qui se battent au quotidien contre leur handicap ainsi que tous les bénévoles de l'opération.

Des artistes de haut niveau se produiront sur scène Yannick Noah, Christophe Maé, James Blunt, Black M et Typh Barrow ont répondu présents à l'appel et viendront chanter spécialement sur le plateau pour soutenir la cause. Ces artistes proposeront des prestations exclusives qu'ils réaliseront uniquement pour CAP 48 !

Yannick Noah - © XAVIER LEOTY - AFP Typh Barrow - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA James Blunt - © KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Des défis tout au long de la soirée ! Comme chaque année, des journalistes et animateurs de la RTBF seront mis à contribution pour récolter des fonds ; Maureen Louys, Adrien Devyver, Joëlle Scoriels, Martin Charlier, Cathy Immelen, Ophélie Fontana et Gérald Watelet seront mis au défi de reproduire, en 48 secondes, des scènes de cinéma en direct ! Les courageux participants du défi des 100 km seront également attendus dans le studio durant la soirée. Au Call Center, François Mazure et les équipes de la météo seront en direct pour accueillir les généreux donateurs.

Des rencontres et des portraits exceptionnels La soirée sera ponctuée de rencontres exceptionnelles, de portraits inédits, de témoignages et reportages qui feront la lumière sur ceux qui se battent au quotidien contre leur handicap. Cette grande soirée marquera la fin de la campagne de sensibilisation et de récolte de fonds qui, chaque année, permet à Cap 48 de financer de nombreux projets locaux permettant une meilleure inclusion des personnes handicapées et des jeunes en difficulté dans notre société. Le numéro d'appel 0800/9.48.81 sera ouvert dans le JT de 19h30 dès le samedi 12 octobre et jusqu'à la fin de la Grande Soirée. D'ici là, faites vos dons sur cap48.be et réservez un accueil chaleureux aux bénévoles qui vendront les Post-it® CAP48 du 4 au 12 octobre ! Vers 17h35, La Une sera déjà aux couleurs de Cap 48 avec le documentaire "Jangada". Ce documentaire trace le portrait d'une grande maison située Avenue de l’idéal à Woluwé. Dans cette maison, des personnes valides ont fait le choix de vivre avec des moins valides et où on montre comment le handicap et la différence peuvent être vécus en favorisant la solidarité. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle à vivre en direct sur La Une et sur La Première dès 20h20.

