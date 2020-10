Le mental extraordinaire de Barbara, cavalière à la Ligue Handisports

Barbara cavalière à la Ligue handisport - La grande soirée Cap48 - 11/10/2020 Barbara a 51 ans et a perdu l’usage de ses jambes suite à un cancer du nerf sciatique. Cavalière depuis l’âge de 16 ans, elle pensait ne jamais pouvoir se remettre à cheval. Elle est aidée par Cap48 dans le cadre du projet " Cap sur l’or " et la Ligue Handisport qui finance les athlètes de haut niveau. Son coach, Nick l’accompagne quand elle monte à cheval, en amazone. Sa force de caractère conjuguée à ses nombreux entraînements l’ont amenée à un niveau d’excellence et elle gagne désormais de nombreuses compétitions. Et une prochaine participation aux jeux paralympiques de Tokyo en 2021.