Le défi des animateurs lors de la grande soirée CAP48 : près de 4 heures au call center pour recevoir vos dons

Le call center avec Jean Claude Vandamme - La grande soirée Cap48 - 11/10/2020 Situation sanitaire oblige, cette année, nos journalistes et animateurs n’ont pas pu montrer l’étendue de leur talent à travers leurs défis. Cette année, ils ont donc décidé d’être solidaires, et de se lancer le défi de collecter un maximum de dons. En 2019 grâce à l’argent récolté, CAP48 a pu soutenir 156 projets. Et en 60 ans, c’est plus de 3.600 projets que CAP48 a financés en Wallonie et à Bruxelles. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que Benjamin Maréchal, Maureen Louys, Gerald Watelet, Martin Charlier, David Jeanmotte, Walid, Joëlle Scoriels, Daniela Prepeliuc, Adrien Devyver, Michel Lecomte, Nathalie Maleux, Justine Katz, Adrien Joveneau, Fabian Lecastel, Cathy Immelen, Walid, Prezy, François Mazure et Cédric Wautier répondent à vos nombreux appels. Et les anecdotes ne manquent pas au cours de la soirée. Fabian Lecastel s'est fendu d'une imitation de Jean-Claude Vandamme