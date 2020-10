Le Cabestan : une institution pour jeunes en difficultés.

Une des missions de CAP48, c'est de soutenir le secteur de l'Aide à la Jeunesse. L’Amarrage est une association qui accueille et accompagne des jeunes de 3 à 18 ans qui sont en situation de danger dans leur milieu familial. Deux objectifs guident le travail quotidien du Cabestan , une des maisons appartenant à l'Amarrage : favoriser l’épanouissement personnel du jeune afin qu’il développe sa confiance en lui et envers les autres. Et aussi, travailler avec le jeune et ses parents afin de maintenir, d’améliorer ou de restaurer le dialogue entre eux et de permettre au jeune un retour en famille.