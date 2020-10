« La vie d’après » avec Elia, amputée suite au Covid19

Le handicap, ça n’arrive pas qu’aux autres. Rappelons que 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. A l’image d’Anaïs, la professeur de danse qui a ouvert la grande soirée, Elia a dû être amputée du pied. A 18 ans, Elia, passionnée de basket, été atteinte par le Covid19 et il a affecté son cœur. Ses membres ont alors également été atteints et sa survie dépendait de l’amputation de son tibia. Son incroyable force de caractère lui a permis de s’en sortir, en portant une prothèse particulière, qui lui permet de se mouvoir dans toutes directions, absolument indispensable si elle voulait continuer à pratiquer son sport favori. Une belle leçon de courage et de positivité à revoir.