La RTBF vous propose un programme spécial en l’honneur du Cap 48

Dans le cadre du Cap 48, la RTBF vous a organisé des programmes fictions et documentaires très alléchants ! Au programme :

Le Lundi 11 octobre :

"Tout Le Monde Debout" Lille Premiere © 2018 Sylvain Lefevre Sur La Une à 20 : 40 Séance VIP : Tout le monde debout L’égoïste et misogyne Jocelyn joué par Franck Dubosc, est un homme d’affaires prospère qui est fasciné par Julie, la voisine de sa mère. Après un malentendu, il s’est mis dans un fauteuil roulant et s’est fait passer pour une personne en situation de handicap pour la séduire. La plus grande inquiétude de Jocelyn arrive lorsqu’il a été présenté à la sœur de Julie interprétée par l’actrice Alexandra Lamy ; Florence, elle-même paraplégique.

© Tous droits réservés Sur La Trois à 20 : 35 Regard sur….: Elle s’appelle Sabine Ce documentaire de Sandrine Bonnaire dresse le portrait de sa sœur, Sabine, qui est autiste. Un portrait sensible qui retrace son parcours de 25 ans dans des dossiers personnels et atteste de sa vie actuelle dans la structure d’accueil de Charente, où elle vit avec 4 autres pensionnaires et 2 éducatrices permanentes. Ce documentaire a remporté le Prix de la Critique internationale à la Quinzaine des réalisateurs en 2007 à Cannes. Au collège, Sabine subissait souvent les railleries des garçons de l’école primaire, des filles de la classe et de tous ceux qui l’appelaient "Sabine la folle". Elle réagissait à cela en se blessant, en se mordant, en se grattant ou en se déshabillant dans la cour. Finalement, elle abandonna l’école après l’âge de 12 ans. Ce sera une jeune fille passionnée de musique et une pianiste amateur qui apprendra l’anglais, mais elle sera toujours confinée chez elle. Ses frères et sœurs qui quittèrent tous peu à peu la maison, venaient encore souvent lui rendre visite. Elle devient, en grandissant, une belle jeune femme, le regard parfois rêveur, elle est souriante, elle aime danser et elle s’exprime de façon fluide. Après la mort du frère aîné et son déménagement à la campagne, Sabine se renferme sur elle-même encore plus et devient violente. Afin de soulager leur mère, Sandrine et ses sœurs décident de se relayer la garde de Sabine, mais la situation était très difficile et provoquait des tensions familiales. Sabine a d’abord habité un appartement à côté de celui de sa sœur Sandrine, mais la situation s’est détériorée et elle a été internée dans un hôpital psychiatrique. Elle y est restée 5 années. 5 ans durant lesquelles elle prendra beaucoup de médicaments et se verra également prendre du poids : 30 kg. Sabine a perdu une grande partie de sa mémoire et de ses compétences en restant dans cet hôpital. Le centre d’accueil du Collège Marc Signac ouvert en Charente l’a aidée à se sortir de cette situation. Elle apprend peu à peu à vivre à nouveau. A travers l’expérience tragique de Sabine et les difficultés de sa famille, ce documentaire pointe du doigt le manque de structures d’accueil pour les personnes handicapées.

Le Mardi 12 octobre :

© Tous droits réservés Sur Tipik à 20 : 35 Documentaire : Jeunes et paraplégiques, leur leçon de vie Comment affronter le futur lorsque l’on se retrouve dans un fauteuil roulant en tant que jeune adulte ? Comment se reconstruire, aussi bien physiquement que moralement ? Quatre jeunes nous expliquent dans ce documentaire, leur réalité au regard de leur handicap. Il ne faut qu’un instant pour qu’un accident nous fasse devenir paraplégique. Ces accidents dramatiques touchent souvent des jeunes, et leur vie est alors irrémédiablement bouleversée. Comment appréhendez-vous le futur quand vous vous retrouvez en fauteuil roulant à la fin de l’adolescence ? Comment se reconstruire corps et esprit ? Les quatre jeunes expliquent ce qu’ils ont vécu sans retenue et nous montrent la réalité du handicap. De Jonas, rencontré peu après son accident en freeride, à l’artiste de cirque Silke Pan, qui a passé 11 ans en fauteuil roulant, ces personnes aux ressources inattendues nous donnent une incroyable leçon de vie.

Le Jeudi 14 octobre :

© Tous droits réservés Sur La Trois à 20 : 30 Maudie : biopic sur la vie de la peintre naïve Maud Lewis (inédit) Ce film raconte l’histoire vraie de l’artiste peintre Maud Lewis, une femme qui est dans un premier temps femme de ménage et un jour, devient célèbre en Nouvelle-Écosse pour ses peintures naïves. Elle se marie avec Everett Lewis, le grand amour de sa vie. L’histoire se déroule en 1938, Maudie a été embauché comme gouvernante par le pêcheur solitaire Everett Lewis. Cependant elle s’est avérée être une très mauvaise femme de ménage : au lieu de nettoyer, elle passe du temps à recouvrir les murs, utilisant des peintures colorées. Alors qu’avec Everett, se forme petit à petit une relation profonde, le talent de cette femme délicate, atteinte d’arthrite juvénile, est progressivement reconnue par sa communauté, et son art naïf se répandra bientôt dans le monde entier. Un biopic sur Maud Lewis (1903-1970), une peintre nord-américaine prolifique qui aime réaliser ses œuvres dans un style naïf. Ce film raconte un drame romantique, profond et humain, mais également une histoire fascinante et inattendue, interprétée par deux comédiens qui se confondent avec les personnages. L’une est atteinte d’arthrite et est bourrée d’énergie, l’autre est grossier et boiteux. Maudie, cette jeune femme au talent artistique sans retenue illuminera peu à peu les coins sombres de ce foyer avec ses œuvres. Ces deux personnalités tant opposées vont se compléter, s’apprivoiser et s’aimer.

Le Samedi 16 octobre :

© Tous droits réservés Sur La Une à 18 : 30 Les Associés du Week-End : Spécial CAP48 Les Associés sont de retour dans une nouvelle formule musicale diffusée le week-end. Pour l’occasion, Sara de Paduwa vous donne rendez-vous le samedi 16 octobre dès 18h30 pour une édition spéciale CAP48 réunissant quelques animateurs de la RTBF : Jean-Louis Lahaye, Sacha Daout, Cathy Immelen et Livia Dushkoff joueront pour faire gonfler la cagnotte, entièrement reversée à CAP48.

Le Dimanche 17 octobre :

© jmcphotography.be Sur La Une à 20 : 20 Cap 48 – La Grande Soirée Présentée par Jean-Louis Lahaye et Anne-Laure Macq, la Grande Soirée CAP48 qui viendra clôturer la campagne de cette année, se déroulera en direct depuis les studios de Média Rives à Liège ce dimanche 17 octobre dès 20h20. Une soirée qui sera forte en émotion et en solidarité qui mobilisera de nombreuses personnes. Les animateurs de cette soirée en compagnie du parrain de la soirée Elie Semoun, recevront sur scène Zaz, Nolwenn Leroy, les 4 coaches de the Voice Belgique (Typh Barrow, BJ Scott, Black M et Christophe Willem), Louane, Dany Brillant et Vincent Niclo. Ces artistes ont voulu marquer leur soutien concernant le combat que mènent quotidiennement les équipes et les bénévoles de CAP48 sur le terrain. A travers des reportages prenants et émouvants, le public rencontrera de très belles personnes notamment Benjamin, atteint de trisomie 21, qui s’intègre pleinement aux jeunes de son âge. Karen, victime de l’attentat et bénéficiaire du programme sportif CAP. Robin, 12 ans, et sa famille ont trouvé un équilibre grâce au service de répit. Ou encore Lesli qui, grâce au soutien du service d’hébergement, a été réinstallée et, est à présent retournée dans sa famille. Beaucoup d’autres ont bénéficié de projets donnés à CAP48. De nombreuses personnes de la RTBF seront mobilisées durant cette soirée : elles assureront un centre d’appels en direct et rencontreront les bénévoles. La grande nouveauté cette année sera le " donateur wall ". Chaque don effectué en soirée sur le site www.cap48.be permettra aux donateurs d’apparaître en a l’antenne dans un mur d’écrans. Jean-Louis pourra même interagir en direct avec certains d’entre eux. Bénévoles, témoins, animateurs, journalistes et artistes seront réunis pour proposer une soirée de divertissement, d’émotion et de générosité. Préparez-vous à chanter, à rire et à aimer.