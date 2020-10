La maison de Herbatte : vers une autonomie pour les jeunes adultes porteurs de handicap

Ines et la maison de l'Herbatte - la grande soirée Cap48 - 11/10/2020 Inès rêve de son indépendance et apprend entre autres à cuisiner et à faire la lessive afin de pouvoir vivre plus tard durablement de façon autonome dans un logement individuel .Elle se rend également régulièrement aux " Jeunes volontaires " une association qui développe des activités destinées à rendre les jeunes plus autonomes.