La Grande soirée CAP48 : des invités de prestige et des témoignages bouleversants à découvrir ce 17 octobre

Tout comme l’année dernière, nous avons pu constater que les Belges sont plus que jamais solidaires. Comme beaucoup d’entre nous, vous avez très certainement participé aux énormes élans de solidarité suite aux inondations de juillet dernier et nous sommes persuadés que cette entraide se fera ressentir lors de notre grande soirée de ce dimanche 17 octobre .

Une soirée placée sous le signe de l’ émotion et de la solidarité qui mobilisera de nombreuses personnalités et artistes afin de faire exploser le compteur.

Ce dimanche 17 octobre , la Grande Soirée CAP48 viendra clôturer la campagne de cette année, et se déroulera en direct depuis les studios de Média Rives à Liège dès 20h20 .

Elie Semoun © Tous droits réservés

Jean-Louis Lahaye, Anne-Laure Macq, les artistes ainsi que l’acteur et humoriste Elie Sémoun, le parrain de cette édition 2021, seront aux commandes de cette soirée de divertissement et de solidarité.

Un parrain très attaché à la Belgique et qui est ravi et ému de soutenir et représenter la campagne 2021 de CAP48.