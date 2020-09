L’humoriste et acteur Ary Abittan est le parrain de l’édition 2020 de « Cap 48 »

Un parrain sensibilisé au handicap.

Il vient en effet de jouer dans le téléfilm " Apprendre à t’aimer " dans lequel il a vécu une expérience bouleversante en jouant le papa de Naomi, une petite fille trisomique.

Lors de la soirée, il sera aux côtés d’Anne-Laure Macq et Jean-Louis Lahaye, ainsi que de responsables d’associations, artistes et personnalités de la Rtbf afin de sensibiliser au handicap et à l’appel aux dons.