Kev, Angelina, et Simon balancent...

Kev Adams, Simon et Angelina donnent le coup d'envoi de la Grande Soirée CAP48 - La Grande Soirée... Kev Adams, l'humoriste et parrain de cette édition, Simon, bénévole et comédien faisant partie de la campagne CAP48, ainsi qu'Angelina Bruno, danseuse fantastique de Black M ont ouvert cette Grande Soirée avec un sketch touchant suivi d'une danse sur la chanson "Coach" de Soprano. Une ouverture de show grandiose qui donne le ton de la soirée : émotion, rire, et solidarité ! Les animateurs de la RTBF, les artistes, les bénévoles et les témoins vont chanter, témoigner et relever des défis afin de récolter un maximum de fond pour l'inclusion des personnes atteintes d'un handicap.