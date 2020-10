Inaya, en situation de grande dépendance

Inaya, grande dépendance - La grande soirée Cap48 - 11/10/2020 Inaya a 8 ans, mais elle a les capacités d’une enfant de 6 mois. Elle a été victime de crises d’épilepsie dès l’âge de 2 mois et est depuis en situation de grande dépendance. Bébé, Inaya a fréquenté une crèche inclusive et est accueillie la semaine, depuis l’âge de 2 ans, au CREB à Bruxelles , un centre d’hébergement de jour pour des enfants en situation de grande dépendance. L’institution veille à apporter à l’enfant, la meilleure qualité de vie possible tout en permettant aux parents de souffler un peu et retrouver force et énergie pour continuer à avancer. Inaya a d'ailleurs fait quelques progrès depuis qu'elle est au Creb.