Imagine une rencontre inoubliable entre Typh Barrow et des élèves malentendants

Typh Barrow et les élèves malentendants - Imagine (John Lennon) - La Grande Soirée Cap 48 -... Typh Barrow a livré une performance époustouflante sur " Imagine " de John Lennon en compagnie des élèves de l’ASBL " Ecole et Surdité " ce dimanche 13 octobre lors de La Grande Soirée Cap 48. A l’occasion de la grande opération CAP 48, la chanteuse belge est partie à la rencontre d'élèves malentendants grâce à l'ASBL " Ecole et Surdité ". Cette ASBL existe depuis 2000 et permet l’inclusion d’enfants sourds et malentendants dans des classes d’enseignement ordinaire de l’école Sainte-Marie à Namur. L’ancienne coach de The Voice Belgique a accepté sans hésitation la proposition de chanter en compagnie des enfants malentendants.