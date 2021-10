Géraldine : retrouver une vie normale après l’annonce du diagnostic de la polyarthrite

Géraldine a développé de la polyarthrite rhumatoïde en 2016. Il s’agit d’une maladie dégénérative inflammatoire chronique, caractérisée par une atteinte articulaire évoluant par poussées vers la déformation et la destruction des articulations atteintes. Pour la grande sportive qu’elle était à l’époque, cela fut un choc. Géraldine s’est retrouvée du jour au lendemain immobilisée chez ses parents, n’étant même plus capable de décapsuler une bouteille sans d’extrêmes douleurs.

La polyarthrite est encore aujourd’hui une maladie incurable. En effet, il n’existe malheureusement pas encore de remède miracle pour en guérir. Mais grâce à CAP48 et d’autres financements, la recherche médicale avance et permet de trouver des médications adaptées à chaque cas.

Fort heureusement, Géraldine a pu bénéficier d’un de ces traitements et celui-ci est un véritable succès car elle peut aujourd’hui revivre "normalement".

Elle ne ressent plus les douleurs insupportables de la maladie et peut aujourd’hui à nouveau faire du sport et exercer son travail comme avant.

Revivez le témoignage de Géraldine et de sa maman.