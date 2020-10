Découvrez le programme complet de la grande soirée CAP48 de ce 11 octobre

Ce dimanche 11 octobre, nous vous donnons rendez-vous pour la grande soirée CAP48, afin de faire exploser le compteur de dons. 2020, c’est notre année pourrie à tous, mais ensemble, on peut en faire une année exceptionnelle de solidarité. Jean-Louis Lahaye, Anne-Laure Macq ainsi que l’humoriste et acteur Ary Abittan, le parrain de cette édition, seront aux commandes de cette soirée de divertissement et de solidarité.D'ailleurs, Ary a un petit message pour vous :

Des artistes qui témoignent de leur soutien à la cause. Amir, Louane, Patrick Fiori mais aussi Typh Barrow et Loïc Nottet, 2 des coachs de " The Voice " offriront leur chanson à CAP48. Typh Barrow était déjà présente l’année dernière et on retiendra sa chanson inoubliable " Imagine " en compagnie d’élèves malentendants. Cette année, elle nous promet encore une nouvelle prestation émouvante.

Le défi des animateurs du call center. Cette année, situation sanitaire oblige, les animateurs ne relèveront pas les défis comme à leurs habitudes. Le seul défi qu’ils devront réaliser sera celui de tenir près de 4h au call center, afin de recevoir vos dons. 19 animateurs ont répondu présents à l’appel : Benjamin Maréchal, Maureen Louys, Gerald Watelet, Martin Charlier, David Jeanmotte, Walid, Joëlle Scoriels, Daniela Prepeliuc, Adrien Devyver, Michel Lecomte, Nathalie Maleux, Justine Katz, Adrien Joveneau, Fabian Lecastel, Cathy Immelen, Walid, Prezy, François Mazure et Cédric Wautier. C'est l'occasion ou jamais de les appeler et de tomber sur l’un d’entre eux.

Les super Nana et leurs surprises. Sara de Paduwa, Fanny Jandrain, Ophélie Fontana et Laure Fornier, les 4 super Nana de Vivacité iront à la rencontre de toutes ces personnes de l’ombre qui s’engagent aux côtés de CAP48. On les retrouvera pour faire une surprise dans une pharmacie, dans une famille de bénévoles, dans une institution, ou encore chez un participant aux 100 kms.

Des témoignages de personnes touchées par le handicap. 80% des personnes ont contracté un handicap au cours de leur vie. Nous irons à la rencontre de Elia, atteinte par le Covid19, qui a dû être amputée et qui souhaite reprendre le basket. Nous découvrirons aussi les portraits de Lylou et Ali, qui souffrent d’une maladie neuromusculaire et qui sont intégrés dans des écoles inclusives, de Barbara, en chaise roulante et cavalière de la ligue Handisport, de Consuelo, placée depuis l’âge de 3 ans dans un centre d’hébergement, de Enaya, dans une situation de grande dépendance, et de Inès, une jeune femme qui souffre de handicap mental léger.

Jusqu’au 10 octobre, faites preuve de générosité. Et rendez-vous dans une pharmacie de Wallonie et de Bruxelles, pour acheter les Post-it® CAP48. Au cours de la soirée, vous pouvez appeler le call-center (il sera ouvert samedi 10 octobre, dès 19h30) au 0800/9.48.81 et tenter d’avoir votre animateur préféré au bout du fil. La vie d’après, c’est aller de l’avant. Aidez-nous à aller de l’avant, faites un don !

Ne manquez pas cette grande soirée que vous pourrez vivre en télé dès 20h20 sur LA UNE, AUVIO et LA TROIS en langue des signes ainsi que sur les réseaux sociaux. En radio, sur LA PREMIERE et VIVACITE