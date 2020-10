CAP48 : Portrait croisé de Lylou et Ali à l’école inclusive

Lylou et Ali - Ecole inclusive - la grande soirée Cap48 - 11/10/2020 Lylou et Ali souffrent tous les deux d’une maladie neuromusculaire qui les oblige à se déplacer en chaise. Ils fréquentent tous deux l’Athénée royal Campin de Tournai. Une école qui a pu réaliser des adaptations grâce au projet " Ecole accessible " de CAP48. C’est ce qu’on appelle une école inclusive, une école pour tous, qui accepte l’enfant tel qu’il est et qui respecte son rythme. Elle facilite la vie de ces enfants, mais aussi de leurs parents. Lylou a 14 ans et est inscrite en option art d’expression. Ali a 15 ans et est en option sciences informatiques.