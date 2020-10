CAP48 : Anaïs, a ouvert la grande soirée avec un beau moment de danse

Anaïs ouverture Cap48 - La grande soirée Cap48 - 11/10/2020 80% des personnes sont touchées par le handicap au cours de leur vie. C’est le cas d’Anaïs, 25 ans, un des deux visages de la campagne CAP48 cette année. Sa vie a basculé à l’âge de 17 ans, lorsqu’un bus scolaire lui écrase le pied. Cet accident a nécessité l’amputation de sa jambe jusqu’au genou. Anaïs qui faisait de la danse depuis l’âge de 3 ans ne s’est pas laissée démonter. Elle a décidé de ne pas abandonner son rêve d’être professeur de danse. Elle a appris à marcher avec une prothèse et des béquilles, puis, aidée de sa kiné, a pu reprendre les cours de danse. Aujourd’hui, elle travaille, est maman de 2 enfants et donne des cours de hip-hop et de dancehall à une cinquantaine d’élèves.