Ary Abittan, le parrain de CAP48 dévoile un peu de son intimité.

La grande soirée de CAP48 qui aura lieu le dimanche 11 octobre a pour parrain exceptionnel l’acteur et humoriste Ary Abittan. Si le film qu’on retiendra surtout de lui est sa participation dans " Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu " avec Christian Clavier, on a pu également le voir dernièrement sur M6, dans le téléfilm "Apprendre à t’aimer" de Stéphanie Pillonca. Un téléfilm bouleversant sur le couple et l’acceptation de l’arrivée d’un enfant trisomique.

Dans une interview pour " Le Figaro ", la réalisatrice confie que " C’est difficile de faire tourner des enfants et encore plus des enfants porteurs de particularités, mais, si le film est réussi, c’est parce qu’Ary a donné le "la" par rapport aux petites, il s’est mouillé. C’est lui qui les changeait, les mouchait, les consolait… "