7 625 014 €, c'est le montant record récolté grâce à vos dons lors de cette campagne CAP48

7 625 014 Euros ! C’est le montant incroyable affiché sur le compteur en cette fin de campagne CAP48 2021.

Un montant record inespéré malgré les nombreuses difficultés liées à la crise sanitaire et aux événements vécus en juillet dernier.

Cette année encore, la grande soirée CAP48 a réuni bénévoles, témoins, artistes, animateurs et journalistes. Un public a pu également égailler cette soirée grâce au système de " bulles " exploité l’année dernière.



Elie Semoun, le parrain de l’édition et Jean-Louis Lahaye ont donc révélé avec beaucoup de joie le montant exceptionnel de la cagnotte qui s’élève à 7 625 014 euros, le fruit de toute une année de mobilisation autour de la cause qui comprend aussi la vente des Post-it® et vos nombreux dons.



Grâce à vous, de nombreux projets pourront être à nouveau financés afin de faire avancer les projets qui se battent pour une meilleure inclusion des personnes handicapées et des jeunes en difficulté. Merci pour votre générosité !