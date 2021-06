"Candice Renoir" : les raisons du succès

Dans cette neuvième saison, diffusée tous les jeudis sur La Une à 20h30 , la Commandante est démise de ses fonctions et reléguée à des tâches administratives. Mais le jour où une femme victime de harcèlement est retrouvée morte au pied du phare de Sète, l'instinct d'enquêtrice de Candice refait surface. Dans un monde complètement saturé par les séries, les aventures de l'enquêtrice française continuent de fasciner le public, et ce pour plusieurs raisons.

Le genre policier est ultra présent dans l'univers sériel, encore plus sur le petit écran français. Si Candice Renoir appartient à ce genre, la série se distingue des autres par son ton positif et enjoué. "Candice est une bouffée d’oxygène. Le personnage et la comédienne ont autant de succès à l’international, mais le ton plaît énormément. Il va à contre-courant d’une certaine morosité et morbidité des séries", expliquait il y a deux ans Marc Kressmann, showrunner des saisons 3 à 7. Le récent succès d'HPI le démontre lui-aussi : le téléspectateur aime les séries policières qui mêlent enquête et humour.