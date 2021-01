Sara De Paduwa : un nouveau projet pour la rentrée 2021

En cette rentrée 2021, l’émission C’est si bon quitte sa case du samedi après-midi et laisse sa place aux nouveaux épisodes des Carnets du Bourlingueur, diffusés à l’occasion des trente ans du programme sur La Une. A partir du 9 janvier à 18h30, vous pourrez retrouver chaque samedi Philippe Lambillon pour de nouvelles aventures et découvertes à travers le monde.

L’émission C’est si bon portée par Sara De Paduwa et son équipe de chroniqueurs (Thibaut Roland, Bruno Tummers, David Jeanmotte, Patrick Weber, Marine Paquet et Pablo Andres) a créé au fil des semaines une connexion au sein de sa communauté de téléspectateurs. A travers l’animation quotidienne d’un groupe Facebook, les membres attachés à ce programme ont pu échanger et partager autour des thématiques de cette émission bienveillante. Un lien fort qui a apporté soutien et réconfort en cette période toujours troublée.

Le programme ne reviendra pas sur vos écrans mais un nouveau projet sera présenté au mois d’avril 2021. Sara De Paduwa est partie prenante de ce nouveau format axé sur la famille et consacrera les prochaines semaines à son développement.

Notre animatrice au sourire légendaire a hâte de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous télévisuel !

" ‘C’est si bon’ fut une belle aventure qui a animé une communauté très active d’internautes et de téléspectateurs. Mais en cette période d’incertitudes/changeante, on se doit de régulièrement réévaluer les choses pour accompagner au mieux nos publics. On commence aujourd’hui à travailler sur un nouveau concept et je suis heureuse de pouvoir m’impliquer dès la genèse du projet. Rendez-vous au printemps pour une émission souriante, divertissante et développée autour de l’esprit de famille. " Sara De Paduwa.