Yannick Noah

Le peintre Paul Delvaux , et les trains, c’est une évidence. Mais que ses œuvres aient voyagé comme éléments décoratifs à bord de trains européens, c’est beaucoup plus étonnant… La SNCB et Train World ont décidé de faire restaurer ces 4 tableaux pour les rendre accessible au public, ici de manière permanente. C’est le point de départ de cette exposition prestigieuse qui, pour la première fois rassemble des œuvres du peintre qui aimait les trains dans l’univers qu’il affectionnait tant…

L’école hôtelière de Glion

L’école hôtelière de Glion - © Frédéric Deborsu

Et on s’envole maintenant pour la Suisse. Et les bords du lac Leman. C’est là, à Montreux que les futurs grands managers d’hôtels du monde sont formés, à la célèbre école Glion. 350 élèves venus du monde entier y apprennent les bases du management hôtelier. L’école est prestigieuse et une dizaine d’élèves belges y transitent chaque année. Frédéric Deborsu est allé à leur rencontre à Montreux. Dans une école vraiment pas comme les autres !