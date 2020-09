Virginie Hocq à l’affiche !

Ce vendredi 18 septembre, nous sommes sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. Plus précisément dans l’ancienne gare maritime. Ce bel espace a bénéficié d’une magnifique restauration et accueille sa première expo, consacrée à la BD "Expérience BD" ! Et vous êtes reçu par les gigantesques personnages de la balloons BD parade…