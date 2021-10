Virginie Efira, superstar à Namur

La comédienne belge Virginie Efira est devenue une véritable star du cinéma français. Elle tourne désormais avec les plus grands réalisateurs. Elle triomphe même à Cannes. Mais c’est au festival du film francophone de Namur qu’elle a envouté le tapis rouge cette semaine. Virginie Efira venait y présenter le dernier film de Guillaume Canet, LUI. Autant dire que l’ambiance était au glamour et aux paillettes. L’occasion aussi de rencontrer Virginie en exclusivité pour "C’est du Belge". Une séquence signée Frédéric Deborsu .

L’histoire de Kathleen Van den Berghe est celle d’une reconversion réussie ! Elle était ingénieure en construction à Bruxelles, la voici vigneronne en Val de Loire. Propriétaire de deux domaines viticoles, les châteaux de Minière et de Suronde , elle a su allier ses deux passions : l’art et le vin. Un reportage de Myriam Marchand au cœur des vignes ligériennes.

La boîte à sieste © Luana Fontana

Allier travail et repos, impossible ? Et pourtant, grâce à de jeunes Belges inventifs, il est maintenant possible de faire une sieste au travail ! Anne-Laure Macq nous emmène à la rencontre d’Anthony et de Paolo et de leur création : le cocon à sieste…