Une scène 100 % belge !

Comme chaque année, la Fédération Wallonie-Bruxelles fait la fête à la musique. Mais à situation exceptionnelle, rendez-vous unique ! Cette fois, pour soutenir le secteur culturel, les artistes seront 100% belges et francophones. Myriam Marchand vous a concocté un petit aperçu de ce qui vous attend tout à l’heure.

Les artistes sont 100% belges et francophones © Tous droits réservés

Lous and the Yakuza © Laura Marie Cieplik

C’est aujourd’hui un phénomène alors qu’elle était encore quasiment inconnue du grand public l’an dernier. Lous and the Yakuza est une chanteuse belge d’origine congolaise et rwandaise dont le succès dépasse déjà nos frontières. C’est du Belge vous dresse le portrait de cette artiste aux multiples talents. Il est signé Myriam Marchand.