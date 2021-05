Une accessoiriste qui a du piquant !

Florine Delory, accessoiriste du Grand Cactus de la RTBF © Myriam Marchand

Cette semaine, C’est du Belge s’est glissé dans les coulisses d’une émission qui cartonne sur Tipik : Le Grand Cactus. Un succès derrière lequel se cache une armada de talents. Et parmi eux, Florine Delory. Une accessoiriste sans qui l’émission manquerait de sel... et surtout d’accessoires, évidemment. Et dans le Grand Cactus, les accessoires, ça ne manque pas... Myriam Marchand l’a suivie dans son marathon quotidien, histoire d’en savoir plus sur ce métier méconnu.