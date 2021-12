Paillettes et rêves sont au rendez-vous dans "C'est du Belge"

Ce vendredi 24 décembre, pour partager avec vous cette soirée de réveillon de Noël, nous sommes au Théâtre Royal à Namur , avec la pulpeuse Lolly Wish qui fait le bonheur des amateurs de cabaret. Paillettes et rêves sont au rendez-vous pour le Lolly Christmas Show .

De la gastronomie belge, on connaît bien sûr, le chocolat, les bières spéciales, les crevettes grises … mais on ignore souvent que la Belgique produit également du Caviar, ces petits grains noirs, gris ou vert symboles par excellence du grand luxe. Véronique Torton nous emmène à la découverte d’un caviar 100 % belge.

Pino Spitaleri, joaillier belge à Dubaï © rtbf.be

Si on vous dit Chopard, Fabergé, Chaumet, vous pensez immédiatement haute joaillerie… Et pourtant, un des plus réputés joailliers au monde vient de Charleroi. Pino Spitaleri a ses ateliers à Londres, et lui qui fournit les plus grandes marques de ses créations, va bientôt inaugurer un nouvel espace à Dubaï.

Il a d’ailleurs été la vedette du Pavillon belge à l’Expo Universelle avec un diadème qui ont fait déplacer Princesses et Sheikh arabes…