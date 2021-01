Un Lotus Bleu aux enchères !

Voici le portrait d’un talent belge dont on risque de parler longtemps encore. Il est signé Pierre-Henri Heyde.

La bruxelloise enchaine les passages en radio et télé que ce soit en Belgique ou en France et devrait sortir son premier album dans quelques semaines.

Vue de Crans-Montana © DR

Les vacances de Carnaval sont à nos portes, on vous emmène à la montagne pour rêver un peu. Dans nos souvenirs C'est du Belge, Philippe Malburny nous emmenait à la rencontre d’un Belge a la tête du premier hôtel 5 étoiles à Crans-Montana. La station compte 7.000 habitants hors-saisons et près de dix fois plus en haute saison, dont une cinquantaine de familles belges, habituées de la station. Une séquence pépite que nous avions envie de vous faire redécouvrir.