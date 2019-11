Tapis rouge à Liège !

Justine et Erika du Krjst Studio sont passées en 8 ans d’un projet mode à des créations sur tissus tout à fait originales. Dans le cadre du Festival textile de New York, elles ont été invitées par Wallonie Bruxelles Design Mode à y exposer 2 de leurs oeuvres. L’occasion pour Marie-Hélène Vanderborght de nous faire découvrir leur travail.

C’est une des chansons mythiques des années 70 : Bananasplit, le tube chanté par Lio a tout juste 40 ans. Et il s’agit d’un produit véritablement belge. Avec Jacques Duvall, le parolier bruxellois aux manettes. Et forcément notre Lio. Comment cette folle aventure a-t-elle pu exister ? Retour sur l’histoire de cette chanson encore très tendance avec Frédéric Deborsu et Rudy Leonet, le spécialiste musique de la RTBF

Les doigts d’or

Virginie et Eglantine, des femmes aux doigts d'or - © D.R.

Deux têtes, quatre mains et des millions d’idées conjuguées à des brouettes de savoir-faire. Virginie et Eglantine, chacune dans sa spécialité, créent, inventent, restaurent toutes sortes d’objets des plus simples aux plus sophistiqués. Gerald les a rencontrées dans leur atelier sous les toits.