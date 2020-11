Plus

Ce vendredi 30 octobre, nous sommes à l’abbaye de Marche les Dames dans la vallée des fées, la partie de la vallée de la Meuse la plus proche de Bruxelles. Elle offre un accès direct aux châteaux de la Hesbaye namuroise. La forêt domaniale qui entoure l’abbaye est devenue un parc national au lendemain du décès d’Albert 1er.

Jean-Baptiste Guégan sur les pas de Johnny

Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny © Frédéric Deborsu Il y a bientôt 3 ans que Johnny Hallyday nous a quitté, mais il n’a pas vraiment disparu. Et c’est encore plus vrai quand on entend la voix incroyable de Jean-Baptiste Guégan. Car oui, Jean-Baptiste Guégan a exactement la même voix que celle de Johnny. L’émission La France a un incroyable talent l’a révélé en 2018. Et depuis, les compositeurs de Johnny lui ont même proposé de reprendre des chansons inédites du maître, tant la ressemblance vocale est frappante. Jean-Baptiste Guegan vient de sortir son 2ème album. Il est à la fois lui-même et à la fois Johnny. Un mix déroutant. Frédéric Deborsu l’a donc emmené chanter sur les traces de Johnny Hallyday à Bruxelles. Et la capitale a tremblé.

Atelier Bossimé, une gastronomie de terroir

Un endroit hors du temps et une ferme du 16ème siècle magnifiquement restaurée par Ludovic Vanackere très jeune chef de 30 ans. © Frédéric Deborsu Ludovic Vanackere est un des plus jeunes chefs de Belgique. Son histoire est étonnante : il a 20 ans quand il décide de transformer la ferme familiale en restaurant à Bossimé près de Namur. 10 ans plus tard, l’atelier de Bossimé est un restaurant gastronomique de haut vol. Une ascension étonnante et une véritable aventure des temps modernes racontée par Frédéric Deborsu.

Et si tu n'existais pas... oldtimers à l’heure du digital

Les old timers sont des amateurs de véhicules anciens qui aiment authenticité et modernité ! © D.R. En Belgique, on compte 50.000 amateurs de véhicules anciens, qu’on appelle aussi old timers. Leurs propriétaires sont en général des passionnés qui aiment l’authenticité, mais pour les amoureux des ancêtres qui aiment aussi la modernité, il existe le tableau de bord pour ces véhicules. Un système 100% belge qui permet d’avoir accès à toutes les informations nécessaires sur les voitures, même pour celles qui à la base, n’affichaient que la vitesse ! Anne-Laure Macq nous emmène à la rencontre de son inventeur et nous fait découvrir quelques modèles qui vont faire rêver les plus mordus d’entre-nous !

"C'est du Belge", à suivre ce vendredi 30 octobre vers 20h20 sur La Une ! L'émission sera rediffusée le samedi 31 octobre vers 12h08 sur La Une et sur Auvio ! Programme disponible aussi en version sous-titrée.