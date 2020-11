Sandra Kim tombe le masque !

Ce vendredi 20 novembre, nous sommes à la gare de Bruxelles-Nord . Construite en 1952, elle est devenue la gare belge la plus fréquentée de notre pays. En l’an 2000, elle subit un véritable lifting et elle est aujourd’hui protégée au titre de monument historique.

Sandra Kim est au centre de l’actualité en Flandres. Notre unique gagnante de l’Eurovision vient de remporter l’émission Masked Singer sur VTM. 3 millions de téléspectateurs flamands ont suivi Sandra Kim dans ses prestations hallucinantes sur le plateau de l’émission où des stars chantent déguisées, complètement masquées pour ne pas être reconnues. Sandra Kim a épaté le jury par sa voix extraordinaire, et dans la foulée, l’émission lui a même proposé de sortir un nouveau single. Sandra signe donc un retour au premier plan dans les médias du nord du pays, ce que ne voulait pas manquer Frédéric Deborsu.

Après "La Trêve", "Ennemi Public" et "Unité 42", la nouvelle série de la RTBF démarre dès le dimanche 22 novembre pour quatre soirées exceptionnelles à suivre sur La Une ! " Invisible " est une série fantastique qui raconte comment, sur une dizaine de jours, les habitants d’une petite commune sont confrontés à un phénomène mystérieux : certains d’entre eux deviennent invisibles...

Le jour où... les Wallons débarquent en Amérique © D.R.

Si on vous dit que le village de Brussels compte un peu plus de 1000 habitants et que la plupart des électeurs de Namur n’ont pas voté pour Trump, vous allez nous prendre pour des fous mais vous n’avez totalement raison. Il existe plusieurs villages fondés par des belges dans l’état du Wisconsin aux Etats-Unis. Certains de ces habitants parlent d’ailleurs encore wallon à l’heure actuelle.

Pierre-Henri Heyde revient sur le jour où les wallons ont débarqué en Amérique avec le réalisateur Xavier Istasse, auteur du documentaire " Namur-Wisconsin ".