Recette de la potée aux poireaux de la maman de Gerald Watelet

1/ Détaillez le lard gras en petits dés et faites le fondre doucement.

2/ Faites bouillir une grande casserole d’eau salée.

3/ Couper le vert des poireaux plus ou moins 10cm au-dessus du blanc. Coupez-les morceaux et lavez-les et égouttez-les. Epluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux.

4/ Lorsque l’eau est à ébullition, jetez-y les poireaux, et laissez cuire 5’. Ajoutez ensuite les pommes de terre.

5/ Pendant ce temps, hachez finement l’échalote et réservez.

6/ Lorsque les pommes de terre et poireaux sont cuits, égouttez bien en éliminant un maximum d’’eau.

7/ Remettre dans la casserole, ajoutez l’échalote hachée, la crème, le vinaigre et mélangez bien. Rectifier l’assaisonnement en sel et poivre.

8/ Ajoutez ensuite les lardons bien dorés et croustillants avec leur graisse. Mélangez bien le tout, et servez avec une bonne saucisse de campagne.