Recette de carré de veau aux olives et citrons confits de Gerald Watelet

Dans une cocotte, faites chauffer l’huile, et dorer le carré fariné sur toutes les faces. Saler et poivrer.

Dans une cocotte, faites chauffer l’huile, et dorer le carré fariné sur toutes les faces. Saler et poivrer.

Dans une cocotte, faites chauffer l’huile, et dorer le carré fariné sur toutes les faces. Saler et poivrer.

Dans une cocotte, faites chauffer l’huile, et dorer le carré fariné sur toutes les faces. Saler et poivrer.

Pendant ce temps, épluchez les échalotes et gardez-les entières.

Pendant ce temps, épluchez les échalotes et gardez-les entières.

Pendant ce temps, épluchez les échalotes et gardez-les entières.

Pendant ce temps, épluchez les échalotes et gardez-les entières.