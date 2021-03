Qui sera le meilleur sportif ?

Alors pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons de découvrir les 4 nommés de la catégorie SPORT. Ils sont jeunes, ce sont de grands espoirs dans leur discipline et leur nomination a été validée par la marraine de la catégorie Sport, Olivia Borlée . Notre championne Olympique vous présente maintenant les 4 sportifs que vous pouvez soutenir par vos votes sur notre site internet. Une séquence préparée par Julie Martin et Frédéric Deborsu.

Notre grand concours C’est du Belge Paris-Match Les meilleurs 2020 aura lieu au mois de mai prochain. Un moment important et des nommés plein de talent au sein des 7 catégories pour lesquelles vous pourrez voter dès ce vendredi soir.

De chocolat, il va encore en être question dans notre première séquence… Et de la plus belle des manières puisque nous allons vous présenter Frédéric Blondeel , un chocolatier d’exception qui a été désigné cette année meilleur chocolatier bruxellois par le prestigieux guide Gault&Millau. Ce véritable passionné pousse le souci de la perfection jusqu’à torréfier lui-même ses fèves de cacao. Il a ouvert ses ateliers à notre journaliste, Véronique Torton pour nous faire partager son univers chocolaté.

Maurice Béjart, danseur et chorégraphe © D.R.

Maurice Béjart est peut-être bien le plus grand chorégraphe au monde, à tout le moins dans le monde francophone. Et cette notoriété, c’est en Belgique qu’il l’a acquise grâce au Théâtre Royal de la Monnaie. Ce marseillais d’origine a trouvé en Belgique, et particulièrement à Bruxelles tout le soutien pour lui permettre de faire de la danse un art populaire. C’est ici qu’il a cassé les codes de la danse classique pour imposer son style, la danse moderne.