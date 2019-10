Du prestige à Monaco !

Le président de ce festival n’est autre que Tanguy Dumortier, le présentateur du mythique " Jardin extraordinaire ". Mais qui est vraiment Tanguy Dumortier ? Quelles sont ses passions ? Et pourquoi est-il le président du Festival Nature Namur. Une rencontre côté... jardin !

Le Festival Nature Namur est un des plus grands festivals de films animalier et nature au monde. Il fête ses 25 ans d’existence cette année.

Tanguy Dumortier, présentateur du Jardin Extraordinaire, et Président du Festival Nature Namur - © Frédéric Deborsu

Devenu pilote automobile, il s’entraîne aujourd’hui avec acharnement pour prendre part en 2020 à une course mythique : Les 24h du Mans !

Amoureux des sports mécaniques dès son plus jeune âge, Nigel Bailly a toujours vécu sa passion, même lorsqu’un accident de motocross le prive de l’usage de ses jambes à l’âge de 14 ans.

Nigel Bailly, pilote automobile paraplégique et Jacky Ickx (Filiere Frederic Sausset) - © Pascal Aunai

Les vignobles de Quinta de Lemos

Les vignobles de Quinta de Lemos - © Serge Ruyssinck

Cet été, Gerald Watelet est allé tester la croisière "C'est du Belge" dans la vallée du Douro, et c’était top. Durant ce séjour, il a rencontré la famille de Lemos. Celso, le papa, venu étudier le textile à Tournai, y rencontrera Paulette, son épouse, et ensemble ils construiront un empire dans le linge de maison de luxe. C’est dans sa région natale qu’il investit aussi dans la terre, avec une belle vigne. Le parfait chassé-croisé du succès lusitano-belge raconté par papa et son fils Pierre.

C’est parti pour Viseu !