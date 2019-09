Et puis, plus mystérieux : “nous préparons aussi une émission spéciale 15 ans en janvier… mais on aura l’occasion d’en reparler !”

“Je suis là depuis le début !”

Pour ses 15 ans, "C'est du belge" accueille une nouvelle chroniqueuse et vous prépare des surprises ! - © Tous droits réservés

Une équipe au top

D’abord chroniqueur, puis co-présentateur, Gérald est “présentateur tout court” depuis 2015 : “C’est une implication plus importante puisque dans une certaine mesure je représente l’émission et essaie de la servir au mieux. Mais c’est aussi le travail de toute une équipe, qui n’a jamais été aussi forte, soudée, créative et efficace que maintenant”.

Une belle évolution

Et depuis ses débuts il y a 15 ans, l’émission et son contenu ont bien changé, se rappelle Gérald : “Lorsqu’on regarde les premières émissions il y a 15 ans avec Thomas Van Hamme en costume et Barbara Louys en robe du soir, on était dans un esprit plus sophistiqué où l’ADN de l’émission tournait principalement autour du royal. Avec le temps il y a un esprit plus de proximité qui s’est installé et c’est devenu l’émission des talents et du savoir-faire belge”.

Feelgood : la clef du succès

Une évolution intelligente, qui fait d’ailleurs tout le succès de cette émission : “ce qui fait notre succès depuis toujours c’est notre côté positif. Nous mettons les talents belges en avant et donc nous cultivons un sentiment de fierté et ça, ce n’est pas habituel pour nous les Belges, qui sommes de nature modeste”.