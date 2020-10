Pascale Naessens, un talent gourmand !

Ce vendredi 2 octobre, nous sommes dans le cadre de la Fondation Folon à La Hulpe qui fête cette année ses 20 ans. L’occasion de se faire plaisir et de redécouvrir cet artiste reconnu internationalement.

Le théâtre reprend petit à petit notamment à Bruxelles. Et c’est un super nouvelle. Tania Gabarski fait partie des comédiennes belges en vue qui rejouent sur scène depuis quelques jours. Avec un immense bonheur. Frédéric Deborsu a accompagné Tania au théâtre mais aussi au MIMA, le musée des arts modernes de Bruxelles où là aussi l’activité reprend à 100 %. ET ça fait du bien.

Dans l'univers de Pascale Naessens, artiste-épicurienne © Marie-Hélène Vanderborght

Vous aimez bien manger mais vous n’avez pas toujours le temps de cuisiner ? Le dernier livre de Pascale Naessens, 4 ingrédients, est pour vous. Mais au-délà de l’auteur à succès, la plus vendue en Belgique néerlandophone, c’est aussi une créatrice de vaisselle que l’on peut retrouver sur les plus grandes tables du monde. Marie-Hélène Vanderborght et Serge Ruyssinck nous font découvrir l’univers de cette artiste-épicurienne.