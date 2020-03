Nouvelle médaille d'or pour Le Chant d'Eole

L’aventure du Domaine du Chant d’Eole commence dès 2011, par l’association de Filip Remue, vigneron en Champagne et de Louis Ewbank de Wespin, agriculteur hennuyer et propriétaire des terres.

Après avoir surpassé plus de 700 vins effervescents et 200 champagnes au Concours Mondial des Vins en mai 2019, le vignoble du Chant d’Eole confirme donc qu’il joue dans la cour des grands !

Un champ d’éoliennes

Ensemble, ils commencent par planter 9 hectares de vignes à Quévy, au pied du parc éolien. C’est de là, que le domaine tirera son nom. La présence des éoliennes représenterait d’ailleurs un atout pour la production d’un raisin de qualité. Celles-ci brassent en effet l’air vers le sol retardant ainsi les gelées. Orientée plein sud et majoritairement calcaire, la terre y présente aussi des qualités de drainage et d’irrigation idéales pour la vigne.

Près de dix ans plus tard, le domaine comporte 15 hectares, 130.000 pieds de vignes de cépages traditionnels (Chardonnay, Pinot noir et Pinot blanc) et produit plus de 100.000 bouteilles par an.