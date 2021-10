Ma rencontre avec l'auteure Alia Cardyn

C’était une belle journée de printemps. Ce matin-là, je suis partie sans a priori, sans trop savoir qui j’allais rencontrer. J’avais lu " Mademoiselle Papillon ", échangé quelques mails, creusé la toile et sondé les réseaux sociaux, j’avais donc approché l’auteure mais n’en connaissais pas pour autant la personne qui l’incarne.

Arrivée au cœur de la campagne hennuyère, c’est une tablée de trois joyeux bambins qui m’a accueillie. Avant d’être écrivain, Alia Cardyn est avant tout maman. Une maman attentionnée qui veille à stimuler la créativité dans l’esprit de ses enfants. C’est la première pensée qui m’a traversé l’esprit ce jour-là. Et elle était de bonne augure ! Cinq minutes plus tard, nous étions sur la terrasse, à discuter de ses projets…

Du rêve au succès

Diplômée en Droit et Sciences politiques, Alia Cardyn a d’abord travaillé comme avocate dans des cabinets d’affaires internationaux. Jusqu’au jour où elle a décidé de réaliser un rêve qui la taraudait depuis toujours: écrire un livre. Six ans plus tard, elle termine son sixième roman et prépare la sortie de deux livres jeunesse. Confortablement installées sur des chaises longues, le sourire aux lèvres, Alia me raconte, avec beaucoup d’humilité et de simplicité, ses multiples projets en cours. Ils sont tellement nombreux qu’elle les nomme par des chiffres : corrections du roman 5, écriture du roman 6, sortie Pocket du 4… Au début, difficile de s’y retrouver. Alia a l’esprit aiguisé, elle est rapide, organisée, efficace. Et quand on parle reportage, les idées fusent, toujours justes. Impressionnant ! Le résultat de ces cogitations, vous le verrez à l’écran. Mais je peux déjà vous en livrer le décor.

Nos lieux de tournage

Abbaye de Valloires, France © Association de Valloires Nous nous sommes d’abord rendues à l’Abbaye de Valloires à Argoulès, à deux pas de la Baie de Somme en France. Un lieu investi par la valeureuse Thérèse Papillon durant plus de quarante ans et une source d’inspiration immédiate pour Alia Cardyn. Son roman " Mademoiselle Papillon " a été vendu à plus de 23 000 exemplaires malgré qu’il soit sorti en librairie quelques jours avant le premier confinement.

C’est ensuite dans l’antre de Robert Laffont que nous avons posé notre caméra. Une sympathique fourmilière dans un écrin de verre, au cœur de Paris. C’est là que se lisent et se relisent de nombreux ouvrages, dont ceux de notre auteure. " Archie ", le dernier né, vient de paraître et je ne saurais que trop vous conseiller de le lire. L’histoire est lumineuse, la plume déliée, le verbe sensible, le personnage attachant.

Et comme toute nouvelle expérience est merveilleuse à vivre pour Alia, elle a par ailleurs décidé de se lancer dans l’édition jeunesse. " Le bébé le plus minuscule du monde " sortira en novembre prochain. Il s’adresse aux frères et sœurs de bébés prématurés. " Le rêve de Mademoiselle Papillon " paraîtra en février 2022. C’est une version rajeunie du roman du même nom. Et quand je lui demande quel est son rêve à elle ? Elle me répond, tout simplement : " Exactement la vie que j’ai aujourd’hui ", entre échanges constructifs et silences créateurs.

Alia est également très active sur les réseaux sociaux. Pour connaître ses actualités au jour le jour, allez faire un petit tour sur son compte Instagram et sa page Facebook officielle. Ma rencontre avec Alia Cardyn est à découvrir dans C’est du Belge, ce vendredi 22 octobre à 20h20 sur La Une.