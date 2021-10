Ma rencontre avec Helmut Lotti

Romantique comme rendez-vous, mais "êtes-vous un romantique ?". "Mes chansons le sont, je ne sais pas si je suis romantique mais je suis galant…" précise-t-il en rigolant.

Et oui depuis 33 ans, ce ténor d’origine gantoise séduit par ses chansons romantiques et populaires. Il détient le record absolu dans l’histoire de la chanson belge avec plus de 13 millions d’albums vendus et demeure à ce jour le titre de l’artiste belge le plus exporté à l’international. À bien y regarder, le parcours d’Helmut Lotti donne le vertige. Durant 15 ans, l’artiste enchaîne les succès et comptabilise des centaines de disques d’or et des millions de spectateurs aux quatre coins du monde.

Elégant, gentleman, il m’embarque à bord d’un riva pour sillonner la lagune qu’il aime. Paris et Venise, voilà deux villes qu’il affectionne particulièrement.

Petite étape à deux pas du Rialto sur la place Goldoni. Ici se trouve l’une des plus ancienne maison de costumes, chez Buosi.

Amoureux des belles coupes et des belles matières, Helmut se prête au jeu des essayages "Un album en Italien, nécessite de l’azzurro, un costume bleu" . "La différence entre un monsieur en beau costume et un artiste, c’est la pochette. Quand je mets ma pochette ou le nœud papillon alors je deviens Helmut Lotti et je peux monter sur scène".