Ce vendredi 14 janvier, nous sommes au BAM, pour Beaux-Arts Mons, qui présente une exposition rétrospective consacrée au peintre et sculpteur colombien Fernando Botero. On connait ses personnages aux formes rondes et charnues, mais il y a bien plus à découvrir. L'exposition "Fernando Botero - Au delà des formes" est à voir au BAM à Mons jusqu'au 30 janvier.

Les souvenirs belges d'André Torrent

André Torrent est bruxellois, et devient même l’ami des stars et surtout de Claude François. © Frédéric Deborsu André Torrent est une légende de la radio et de la télé. A 76 ans, il est encore actif sur Vivacité à la RTBF. Mais André est surtout connu pour avoir été l’ami des stars de la chanson des années 70 et 80 et pour avoir présenté "Chansons à la carte" à la RTBF. Frédéric Deborsu l’a rencontré chez lui à Paris. Séquence pleine de souvenir et de nostalgie avec un ancien présentateur en super forme !

Un hôtel prestigieux dans les Alpes

Le liégeois René Baudinet vient d'inaugurer un hôtel évocateur, le Lodji, dans les Alpes françaises © Pierre-Henri Heyde Un peu d’évasion, direction les Alpes françaises où un liégeois René Baudinet vient d’inaugurer un hôtel au nom évocateur, le Lodji, contraction de Lodge et " lidge " autrement dit liège en wallon. Notre journaliste Pierre-Henri Heyde s’est donc aventuré dans les coulisses de cet hôtel 4 étoiles le jour de l’ouverture, entouré de valeureux liégeois.

Le jour où Sylvie Rigot devient un visage de la RTBF

Sylvie Rigot, ancienne speakerine de la RTBF © Marianne Périlleux En novembre 1979, à la suite d’un pari, Sylvie Rigot, alors élève au conservatoire présente le concours de speakerine organisé par la RTBF. Pari réussi ! Sylvie Rigot qui prend aujourd’hui sa retraite a été l’un des visages de notre chaîne jusqu’à la fin des speakerines en 1993. Elle a depuis eu un joli parcours professionnel à la RTBF et comme vous allez le voir … elle n’a pratiquement pas changé !

Niels Destadsbader, l'artiste à succès

Frédéric Deborsu, journaliste et Niels Destadsbader, chanteur à succès en Flandre © RTBF.BE Cap sur la Flandre. Vous ne connaissez sans doute pas le chanteur à succès Niels Destadsbader. Et pourtant c’est une superstar du côté néérlandophone. Niels Destadsbader est acteur, comédien et chanteur. Il sait tout faire. Et il vient de remplir le prestigieux Sportpaleis d’Anvers à 3 reprises. Un phénomène incroyable qu’a suivi pour nous dans les coulisses de son concert Frédéric Deborsu !

"C'est du Belge", à suivre ce vendredi 14 janvier vers 20h15 sur La Une et sur AUVIO. L'émission sera rediffusée le samedi 15 janvier vers 15h35 sur La Une. Programme disponible aussi en version sous-titrée.