Les Huîtres Ostendaises, perles de notre littoral belge

Cela fait plus de 25 ans que la famille Puytjens a repris cette ancienne tradition d’élevage de l’huître ostendaises dans le Spuikom, un immense bassin construit au début du XXème siècle.

L’huître d’Ostende figurait à la carte de tous les restaurants de luxe d’Europe et était appréciée jusqu’à la cour des Tsars de Russie.

Elle est affinée dans un bassin alimenté par de l’eau de mer, mais qui récolte aussi l’eau de pluie. La technique d’affinage est bien différente de ce que l’on peut voir en Zeelande et en France. Les huîtres sont placées dans des paniers, fixés à des cordes placées à différentes hauteur. Le résultat, une huître douce, moins salée, une huître plus facile à apprécier avec un goût rappelant la noisette.

Un métier exigeant puisque chaque panier est contrôlé et secoué tout au long de l'année. © Tous droits réservés

Dans ce bac, c'est près de 200 à 300.000 bébés huîtres qui pourraient recoloniser la côte belge. © D.R.

L’huître plate est l’huître originelle à Ostende. Elle fut décimée de notre littoral, par la pèche, la pollution et par ce parasite qui a quasi éradiqué celle-ci de l’Europe entière. La famille Puytjens a pourtant réussi à recréer une production locale grâce à la bonne qualité de l’eau du Spuikom. L’université de Gand possède aussi une expertise unique en Belgique dans la sauvegarde et la réimplantation de cette huître plate. Un projet existe, grâce à des fonds européens pour réintroduire l’huître plate dans les parc éoliens Offshore. Ils sont protégés de la pêche en mer du Nord et deviendraient de véritables havres de biodiversité.