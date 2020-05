Les Belges d’Affaire conclue !

Cette production de France Télévision présentée par Sophie Davant et diffusée sur la Une RTBF a permis de révéler de nouvelles personnalités dont des Belges. Parmi eux, Gerald Watelet , homme de télévision depuis plusieurs années, mais aussi Stéphane Vanhandenhoven . L’antiquaire bruxellois est rapidement devenu un des chouchous des téléspectateurs et il est tout autant apprécié de l’équipe de production de l’émission. Nos deux Belges nous ont ouvert les portes d’une affaire qui roule depuis près de trois ans.

Chaque jour, des vendeurs viennent faire expertiser leurs objets avant d’obtenir un pass qui les mènera à la salle des ventes. Reste à séduire les acheteurs et à faire augmenter les enchères.

La célèbre maison Hermès a même demandé à Anne Rosat d’illustrer un de ces célèbres foulards. Cap donc sur la Suisse, à la rencontre de cette belge de 84 ans qui est plus jeune que jamais…Frédéric Deborsu

Vous ne la connaissez sans doute pas et pourtant Anne Rosat est une véritable artiste de niveau mondial. Cette belge qui habite en Suisse est une des stars planétaires du découpage, cette technique qui consiste à découper des feuilles de papier de manière hyper technique et de les transformer en œuvre d’art.

Un belge nommé aux Molières, la cérémonie qui récompense le théâtre français. La liste a été annoncée il y a quelques jours et le sociétaire belge de la Comédie-Française , Christian Hecq est nommé dans la catégorie "Meilleur comédien" pour son interprétation dans la pièce " La Mouche ". La pièce qu’il met en scène avec celle qui partage sa vie, Valérie Lesort est même nommée dans 6 catégories. Pierre- Henri Heyde a recueilli leurs réactions.

Chase, graffeur belge à Los Angeles © Marie-Hélène Vanderborght

Chase est un artiste et designer né en Anvers. Après de 40 ans, il a peint plus de 500 murs dans des villes du monde entier. Ses fresques déjantées rayonnent de Tokyo à New York, en passant par chez nous. Depuis quelques années, c’est à Los Angeles qu’il a posé ses valises. Marie-Hélène Vanderborght est allée à sa rencontre.