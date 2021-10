Le Paris de Tania et Charlie !

Ce vendredi 22 octobre, nous sommes à Bozar à Bruxelles pour découvrir une exposition consacrée à l’artiste britannique David Hockney . Un des artistes contemporains les plus influents et les plus populaires au monde. Cette expo rassemble des œuvres plus anciennes provenant de la Tate Gallery mais aussi des œuvres très récentes, peintes sur son Ipad durant le 1erconfinement.

Tania Garbarski et Charlie Dupont, acteurs au théâtre La Scala à Paris © Frédéric Deborsu

Tania Garbarski et Charlie Dupont, c’est un couple détonnant à la ville mais aussi sur scène. Et les deux comédiens belges cartonnent en ce moment à Paris avec la pièce de théâtre de Goldoni "Les amours de Zelinda et Lindoro".

Un spectacle plein de dérision et très drôle, complètement à leur image ! Frédéric Deborsu s’est donc mis dans le sillage de Tania et Charlie dans la capitale française. Et comme nos amoureux comédiens adorent la ville lumière, ils vont également nous emmener dans les lieux parisiens qu’ils adorent. Allez, on débarque à la gare de Paris Nord…

Tania Garbarski et Charlie Dupont seront entre le 27 et le 30 octobre à Liège pour jouer les 3 épisodes des amours de Zelinda et Lindoro. N’hésitez pas à aller les applaudir dans ce feuilleton Goldoni à la salle de la Grande Main, à Liège donc.