Le meilleur du Meilleur

Ce vendredi 9 avril, nous sommes à Mons depuis la Grand-Place qui s’est parée de ses plus jolis œufs à l’occasion des fêtes de Pâques. Durant ces vacances, Gerald Watelet confie les clés de l'émission à Marie-Hélène Vanderborght afin de nous revenir en pleine forme.

Dans l'univers de Pascale Naessens © D.R.

Vous aimez bien manger mais vous n’avez pas toujours le temps de cuisiner ? Le dernier livre de Pascale Naessens, 4 ingrédients, est pour vous. Mais au-délà de l’auteur à succès, la plus vendue en Belgique néerlandophone, c’est aussi une créatrice de vaisselle que l’on peut retrouver sur les plus grandes tables du monde. Marie-Hélène Vanderborght et Serge Ruyssinck nous font découvrir l’univers de cette artiste-épicurienne.