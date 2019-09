Plus

C’est depuis la Grand-Place de Bruxelles que Gerald Watelet et Cécile Djunga présenteront en direct un « C’est du Belge » exceptionnel. Lors de la soirée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Angèle partagera la scène avec ses amis.

Round-up artistes à l'affiche : Carte blanche à Angèle Affiche Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles - © Tous droits réservés Angèle et "C’est du Belge" vous donnent rendez-vous Grand-Place ! Révélation made in Belgium de la scène francophone, Angèle a reçu carte blanche pour mettre le " brol " sur la grand-place et fêter dignement la Fédération Wallonie-Bruxelles. La nouvelle reine de la pop a choisi de s’entourer des meilleurs, de l’artiste averti à la star en devenir. Une affiche détonnante à découvrir dans C’est du Belge, ce vendredi 27 septembre vers 20h20, sur La Une et en direct de la Grand-Place de Bruxelles.

Le Bruxelles de MC Solaar MC Solaar - © Benjamin Decoin C’est le roi du tempo, le pape du rap français, l’as de pique qui pique nos cœurs ! Invité d’Angèle à l’occasion de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, MC Solaar nous a fait l’honneur d’une visite à Bruxelles. L’occasion de vous dévoiler un homme lettré, curieux et passionné de culture urbaine.

Le jour où... Amougies, le Woodstock belge Cover Festival d'Amougies - © Tous droits réservés Année dite érotique, 1969 est devenue mythique. Elle est l’année des festivals " pop " : Woodstock aux USA, l’île de Wight en Grande-Bretagne et… Amougies, en Belgique. Jean-Noël Coghe a été l’investigateur de celui-ci avec Jo Dekmine du Théâtre 140 à Bruxelles. Ce grand rassemblement devait avoir lieu en plein Paris, mais les autorités françaises ont eu peur de l’après mai 68. Le Festival a alors migré en Belgique, à Tournai… puis à Courtrai… qui ont chaque fois interdit le festival… Au dernier moment, le festival a trouvé refuge dans la petite commune rurale d’Amougies dont le bourgmestre de l’époque voulait faire la nique au bourgmestre de Tournai… Imaginez des milliers de hippies envahissant pacifiquement le village… un énorme chapiteau installé dans une pâture, avec Pink Floyd, Archie Sheep, Ten Years After et bien d’autres… et Monsieur Frank Zappa comme animateur.

Mirano : les nuits bruxelloises Mirano à Bruxelles - © Pierre-Henry Heyde On vous emmène dans une salle mythique de la vie nocturne bruxelloise, le Mirano. Dans les années 80, on pouvait y croiser le chanteur Prince, sœur Sourire ou même Jean-Claude Van Damme. Après deux ans de travaux, la discothèque a enfin rouvert ses portes la semaine dernière sous l’impulsion de Jérome Blanchart, acteur incontournable du secteur horeca et événementiel bruxellois.

